Ho sempre saputo che, prima o poi, avrei dovuto fare i conti con una delle persone che hanno influenzato maggiormente il mio percorso di vita. Sembra banale, succede a tutti, ma immaginare quanto possa aver toccato la mia anima la certezza che il mio amico avesse raggiunto il suo sogno è stato per me, oltre che motivo di gioia, una conferma di quello che ho sempre saputo. Andrea Moscianese non è soltanto una delle persone a cui voglio più bene . Andrea e’ un grande artista nel pieno delle sue capacità. Il tour di cui è stato protagonista racconta le sue emozioni vissute a migliaia di chilometri di distanza ma vissute anche da me che, lo conosco, e so del sua valore da quel giorno di molti anni fa (eravamo poco più che maggiorenni) in cui nella sua stanza mi fece ascolatare quella musica che gli piaceva e che è diventata la colonna sonora della mia vita.

In questi ultimi anni Andrea ha vissuto importanti sodalizi artistici : quello con il

regista Claudio Genovesi con il quale ha scritto le musiche originali del film “la paranza dei bambini”(premiato a Berlino con l’orso d’argento) collaborazione che li ha visti firmare insieme le musiche dei precedenti film del regista sin dal 2012.

Poi l’incontro con Carmine Conte,alias Mrak,ed i concerti di questa primavera in centro e Sud America (città del Messico,Medellín,San Paolo,Buenos Aires). È proprio in quei giorni,che parlando con Andrea,gli ho chiesto come ci si sentisse a poter vivere di musica e lui mi ha risposto:”Con la musica ci vivo da sempre,con alti e bassi economicamente,ma adesso sto bene,ed ho fatto si che la mia passione di sempre sia diventata anche il mio sostentamento e questo penso che sia un privilegio assoluto. La musica è una parte di me,nel senso che dopo tanto tempo il tuo modo di esprimerti,i tuoi codici, appartengono alla musica,è una cosa che faccio da quando avevo 6 anni,mi fa sentire bene. Poi ci sono vari livelli di questo benessere ,più o meno alti, però non posso negare che sia bello,ma ho dovuto anche lottare per questo e prendere dei rischi, ma adesso faccio musica,vivo per la musica ed è stupendo,è quello che volevo da sempre e ci sono riuscito.”

Si amico mio ci sei riuscito,perché con la determinazione,l’umiltà e la gentilezza,sembra che tu abbia trovato un modo per nutrire,con la musica,una tua spiritualità salvifica,che ti ha accompagnato nei momenti belli,ma soprattutto in quelli che lo erano meno,preservando il tuo animo gentile.