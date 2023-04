Memorizzare (Luca del)

Preparare un esame universitario: 5 suggerimenti preziosi per le matricole

A prescindere che tu sia una neo matricola o che tu abbia già dimestichezza con gli esami, questi inevitabilmente generano ansia e stress. Non c’è esame per il quale non si commetta qualche piccolo errore, d’altronde non si smette mai di imparare. Allora proviamo a scoprire qualche suggerimento per superare gli esami con profitto senza commettere errori.

1. Inizia a prepararti in anticipo : l’organizzazione è fondamentale nella preparazione di un esame, questo vi consentirà di iniziare con largo anticipo senza aspettare l'ultimo momento per studiare. La preparazione di un esame richiede tempo affinché questa venga metabolizzata e interiorizzata dal proprio cervello. È importante, dunque, fare un piano di studio che vi consenta di coprire tutti gli argomenti dell'esame e di riuscire a bilanciare lo studio con il tempo libero.

2. Preparazione del materiale: questo è fondamentale per poter partire spediti nello studio. Che siano libri di testo, dispense, appunti, schemi o riassunti, preparate tutto il materiale necessario prima di iniziare a studiare, per evitare di perdersi nell’internet e dunque perder tempo dietro a del materiale inutile o vecchio.

3. Collabora con i tuoi compagni di corso: è importante cercare di creare un gruppo di studio con i compagni di corso , secondo studi scientifici questo approccio favorisce anche la vita professionale futura. Questo vi consentirà di confrontarvi sugli argomenti più ostici e di condividere le conoscenze e le idee con gli altri. Inoltre, vi aiuterà a identificare le aree che richiedono ancora dello studio e a rafforzare le conoscenze attraverso la discussione e la collaborazione. Ovviamente, chi è immatricolato presso una facoltà telematica, come ad esempio l’Università Telematica Niccolò Cusano, coma fa ad organizzarsi con i colleghi di corso? Nessun problema, grazie alla sua organizzazione online mediante una piattaforma, sono state realizzate apposite sezioni attraverso cui è possibile comunicare e confrontarsi con i colleghi di corso.

4. Capisci le aspettative del professore, frequenta il dipartimento: assicurati di comprendere le aspettative del professore riguardo all'esame. Non limitarti a fare domande a lezione, spesso in questi momenti il docente sarà invaso da domande da parte degli studenti, e il rischio è che ci si ritrova con una risposta non esaustiva e con più dubbi di prima. È importante quindi frequentare il dipartimento, sia direttamente con il docente sia con i suoi assistenti, ponendo domande non solo attinenti l’esame , ma anche più tecniche come la durata dell'esame, il tipo di domande che verranno poste, il peso dei vari argomenti in termini valutativi ecc. Queste informazioni vi aiuteranno a preparar e l’esame in modo più efficace e a concentrare lo studio sulle aree più importanti.