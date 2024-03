Marsilio vince di nuovo

Marco Marsilio e’ di nuovo presidente della Regione Abruzzo. Il 56enne romano ha battuto il Prof. Luciano D’Amico e il campo largo di 9% percentuali.

Marsilio ha compiuto 56 anni lo scorso 17 febbraio. E’ nato a Roma da genitori di Tocco da Casauria che lasciarono l’Abruzzo in cerca di lavoro. Laureato in Filosofia all’università La Sapienza, dal 1996 al 2000 è stato vicepresidente di Azione Giovani, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale, ma la sua militanza nella sezione di Colle Oppio risale agli anni Ottanta, quando ancora esisteva il Movimento Sociale Italiano. E da allora nasce e prosegue la sua amicizia con la Premier Giorgia Meloni e altri leader della destra romana come Fabrizio Rampelli. consigliere circoscrizionale e comunale a Roma, è stato poi eletto alla Camera nel 2008 e al Senato nel 2018. Nel 2012 è tra i fondatori di Fratelli d’Italia. L’11 febbraio 2020 viene eletto vicepresidente del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei (ECR), di cui Fratelli d’Italia fa parte, al Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, nel 2022 ne diventa presidente.

Eletto presidente della Regione Abruzzo nel 2019, nel corso del suo mandato, in un territorio alle prese con la ricostruzione post sisma, ha dovuto fronteggiare la pandemia e poi le conseguenze economiche della guerra in Ucraina. Tra i provvedimenti della sua Giunta quelli sullo spopolamento delle aree interne, la rete ospedaliera, la nuova legge urbanistica.