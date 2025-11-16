“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Indagine ItaliaOggi sulla Qualità della Vita
Milano prima in classifica, ultima Caltanissetta. L'Aquila si posiziona al 56° posto su 107 province esaminate. I dettagli nell'articolo
L'Indagine sulla "Qualità della Vita del 2025" realizzata da "ItaliaOggi e Ital Communications*", in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma", giunta alla 27ª edizione.
Di seguito alcuni dati utili sulla Regione Abruzzo.
L'Aquila, nella classifica finale sulla qualità della vita si posiziona al 56° posto su 107 province esaminate. Rispetto al 69° posto del 2024 si registra quindi un miglioramento significativo, con un avanzamento di 13 posizioni rispetto allo scorso anno.
In particolare, L’Aquila, nelle nove dimensioni d’analisi si posiziona:
Affari e lavoro: 59° posto (rispetto al 69*° *posto del 2024)
Ambiente: 57°posto (rispetto al 47*° *posto del 2024)
Reati e sicurezza: 49° posto (rispetto al 16*° *posto del 2024)
Sicurezza sociale: 14° posto (rispetto al 86*° *posto del 2024)
Istruzione e formazione*: 51°posto (rispetto al 61*° *posto del 2024)
Popolazione: *63° posto (rispetto al 73*° *posto del 2024)
Sistema salute: *15°posto (rispetto al 10*° *posto del 2024)
Turismo*: 48° posto (rispetto al 50*° *posto del 2024)
Reddito e ricchezza*: 74° posto (rispetto al 68*° *posto del 2024)