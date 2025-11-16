Frase del giorno

16 Nov, 2025
  1. Home
  2. Società
  3. Indagine ItaliaOggi sulla Qualità della Vita

Indagine ItaliaOggi sulla Qualità della Vita

Milano prima in classifica, ultima Caltanissetta. L'Aquila si posiziona al 56° posto su 107 province esaminate. I dettagli nell'articolo

Indagine ItaliaOggi sulla Qualità della Vita

L'Indagine sulla "Qualità della Vita del 2025" realizzata da "ItaliaOggi e Ital Communications*", in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma", giunta alla 27ª edizione.


Di seguito alcuni dati utili sulla Regione Abruzzo.



L'Aquila, nella classifica finale sulla qualità della vita si posiziona al 56° posto su 107 province esaminate. Rispetto al 69° posto del 2024 si registra quindi un miglioramento significativo, con un avanzamento di 13 posizioni rispetto allo scorso anno.



In particolare, L’Aquila, nelle nove dimensioni d’analisi si posiziona:



Affari e lavoro: 59° posto (rispetto al 69*° *posto del 2024)



Ambiente: 57°posto (rispetto al 47*° *posto del 2024)



Reati e sicurezza: 49° posto (rispetto al 16*° *posto del 2024)



Sicurezza sociale: 14° posto (rispetto al 86*° *posto del 2024)



Istruzione e formazione*: 51°posto (rispetto al 61*° *posto del 2024)



Popolazione: *63° posto (rispetto al 73*° *posto del 2024)



Sistema salute: *15°posto (rispetto al 10*° *posto del 2024)



Turismo*: 48° posto (rispetto al 50*° *posto del 2024)



Reddito e ricchezza*: 74° posto (rispetto al 68*° *posto del 2024)

Tags: Indagine qualità della vita italia oggi Abruzzo dati

Vedi anche

Qualità della vita. Pescara e’ la prima città d’Abruzzo
Società

Qualità della vita. Pescara e’ la prima città d’Abruzzo

16 Dic, 2024
Come si vive in Abruzzo?
Società

Come si vive in Abruzzo?

17 Nov, 2024
Il report sulla “qualità della vita” per fasce d’età
Società

Il report sulla “qualità della vita” per fasce d’età

28 Mag, 2024
Qualità della vita. Pescara al 41esimo posto, male le altre città abruzzesi
Società

Qualità della vita. Pescara al 41esimo posto, male le altre città abruzzesi

05 Dic, 2023
Impietosa e’ la classifica del Sole24Ore sulla ‘Qualità della Vita’
Attualità

Impietosa e’ la classifica del Sole24Ore sulla ‘Qualità della Vita’

01 Lug, 2023
Qualità della vita: a Pescara non si vive poi così male
Società

Qualità della vita: a Pescara non si vive poi così male

15 Dic, 2021
"Qualita' della Vita" del Sole 24 Ore: Pescara e' al 43esimo posto
Società

"Qualita' della Vita" del Sole 24 Ore: Pescara e' al 43esimo posto

16 Dic, 2019
Classifica "Sole 24 Ore" sulla qualità della vita. Pescara migliora, male Chieti
Attualità

Classifica "Sole 24 Ore" sulla qualità della vita. Pescara migliora, male Chieti

27 Nov, 2017
A Pescara si vive male. A dirlo è un report del quotidiano Italia Oggi sulla qualità della vita
Società

A Pescara si vive male. A dirlo è un report del quotidiano Italia Oggi sulla qualità della vita

28 Nov, 2016

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661