Indagine ItaliaOggi sulla Qualità della Vita

L'Indagine sulla "Qualità della Vita del 2025" realizzata da "ItaliaOggi e Ital Communications*", in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma", giunta alla 27ª edizione.





Di seguito alcuni dati utili sulla Regione Abruzzo.







L'Aquila, nella classifica finale sulla qualità della vita si posiziona al 56° posto su 107 province esaminate. Rispetto al 69° posto del 2024 si registra quindi un miglioramento significativo, con un avanzamento di 13 posizioni rispetto allo scorso anno.







In particolare, L’Aquila, nelle nove dimensioni d’analisi si posiziona:





Affari e lavoro: 59° posto (rispetto al 69*° *posto del 2024)







Ambiente: 57°posto (rispetto al 47*° *posto del 2024)







Reati e sicurezza: 49° posto (rispetto al 16*° *posto del 2024)







Sicurezza sociale: 14° posto (rispetto al 86*° *posto del 2024)







Istruzione e formazione*: 51°posto (rispetto al 61*° *posto del 2024)







Popolazione: *63° posto (rispetto al 73*° *posto del 2024)







Sistema salute: *15°posto (rispetto al 10*° *posto del 2024)







Turismo*: 48° posto (rispetto al 50*° *posto del 2024)







Reddito e ricchezza*: 74° posto (rispetto al 68*° *posto del 2024)



