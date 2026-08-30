Futuro Nazionale respinge l’esposto contro Vannacci

: “Idee politiche si combattono con altre idee, non in tribunale”

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La replica di Futuro Nazionale all’esposto contro Vannacci

Futuro Nazionale risponde con tono netto all’esposto presentato contro il generale Roberto Vannacci e il movimento, giudicandolo un tentativo di “cercare scorciatoie giudiziarie per espellere dal dibattito pubblico” idee politiche legittime. A ribattere è l’esponente abruzzese Sabrina Bocchino, ex consigliera regionale della Lega, che difende la natura pubblica e costituzionale del programma del partito.

“In democrazia un programma può essere condiviso, critico o contestato anche duramente. Ma le idee politiche si combattono con altre idee, non cercando scorciatoie giudiziarie per espellerle dal dibattito pubblico”, afferma Bocchino, commentando la denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Roma per una presunta violazione della legge Scelba.

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Bocchino: “Programma pubblico, non illecito penale”

Secondo Bocchino, il programma di Futuro Nazionale è “pubblico e propone di realizzare i propri obiettivi attraverso gli strumenti previsti dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica”. I temi al centro della proposta politica – sicurezza, controllo dell’immigrazione, difesa dei confini, famiglia, identità nazionale, certezza della pena, ruolo delle Forze Armate e interesse nazionale – possono naturalmente essere contestati, ma “non si può confondere ciò che è politicamente sgradito con ciò che è penalmente illecito”.

L’esponente di Futuro Nazionale critica anche le interpretazioni date ad alcuni punti del programma, come la cosiddetta “remigrazione”: “Futuro Nazionale non propone deportazioni arbitrarie né espulsioni fuori dalla legge, ma il contrasto all’immigrazione irregolare, il rimpatrio di chi non ha titolo per restare e maggiore severità nei confronti di chi delinque”. Attribuire significati diversi, secondo Bocchino, significa “costruire una caricatura dell’avversario per poi processarla”.

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Sicurezza e difesa: “Non militarizzazione, ma idea dello Stato”

Sul fronte di sicurezza e difesa, Bocchino respinge l’accusa di voler “militarizzare la società”: “Ritenere che lo Stato debba recuperare autorevolezza e che nelle nuove generazioni vadano coltivati senso civico, disciplina e responsabilità non significa militarizzare la società. Significa avere un’idea dello Stato, pienamente legittima nel confronto democratico”.

Il generale Vannacci, prosegue, “ha scelto la strada più trasparente: sottoporre le proprie idee al giudizio dei cittadini attraverso un movimento politico e un programma presentato apertamente agli italiani. Saranno gli elettori a decidere se quelle idee meritano consenso”.

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Fiducia nella magistratura e appuntamento a Vasto

Bocchino chiude ribadendo fiducia nell’operato della magistratura: “Siamo certi che saprà distinguere tra legittima dialettica politica e illecito. Nel frattempo continueremo a presentare le nostre proposte, a discuterle e a chiedere agli italiani di giudicarle. Senza intimidazioni e senza accettare che un esposto possa sostituire il confronto politico”.

Intanto, Futuro Nazionale ha già in calendario un momento di confronto pubblico sul territorio: venerdì 12 settembre, dalle 19 alle 22, nel gazebo di piazza Diomede a Vasto sarà illustrato il programma del movimento, con il claim “incontriamoci, confrontiamoci, costruiamo il futuro insieme”.