Finte guardie venatorie denunciate a Pescara

Due persone, vestite da guardie zoofile, sono state controllate nei giorni scorsi da personale della Polizia di Stato, mentre camminavano per le vie del centro. I due, un uomo ed una donna, erano stati notati, nei giorni scorsi, mentre chiedevano i documenti alle persone che circolavano a bordo dei mezzi pubblici.

I due, un 60enne ed una 52enne, indossavano tute mimetiche e presentavano i fregi del personale che svolge attività di guardia venatoria. Agli agenti la coppia ha dichiarato di essere guardie zoofile, riconosciute da enti fuori regione, in servizio di sorveglianza. I successivi controlli hanno però appurato che i due non avevano mai ottenuto le autorizzazioni necessarie. Entrambi sono stati quindi denunciati per usurpazione di titoli e segni distintivi contraffatti.