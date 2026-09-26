Dissesto idrogeologico: verso sgombero di altre 50 abitazioni

Si prospetta lo sgombero di altre 50 abitazioni, nelle quali risiedono complessivamente circa 80 persone, nell’area di Chieti interessata dal dissesto idrogeologico. È quanto emerge dal lavoro del Gruppo tecnico di valutazione, composto da Comune di Chieti, Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo, Genio Civile di Chieti e Università d’Annunzio, che ha consegnato al sindaco Giovanni Legnini le relazioni elaborate dopo i sopralluoghi effettuati in quattro edifici.

Le verifiche hanno riguardato la zona di Santa Maria e nello specifico condomini Don Minzoni, Bel View, La Pinetina e Panorama e hanno evidenziato problematiche e criticità. Prima dell’adozione dei provvedimenti definitivi, l’amministrazione comunale ha previsto una fase di confronto con i residenti e la possibilità di presentare perizie e controdeduzioni tecniche entro il 12 ottobre.

Legnini ha definito il dissesto una delle vicende più serie e complesse che la città è chiamata ad affrontare, sottolineando che le decisioni dovranno essere assunte sulla base delle valutazioni tecniche e secondo i principi di precauzione e prevenzione. Il sindaco ha inoltre annunciato assemblee pubbliche e un confronto diretto con amministratori di condominio, proprietari e residenti.

L’amministrazione comunale ha assicurato assistenza alle famiglie interessate e trasparenza nelle procedure. Gli eventuali sgomberi saranno definiti al termine della fase di partecipazione e sulla base delle condizioni degli immobili e delle esigenze di tutela della pubblica incolumità.