Carceri, Nardella (Cnpp-Spp): “Troppi psichiatrici e tossicodipendenti”

“Sono tanti, troppi i soggetti psichiatrici rinchiusi nelle patrie galere italiane”. Lo afferma il segretario nazionale del Cnpp-Spp, Mauro Nardella, che accusa il Governo di non aver fornito risposte concrete alla crescita della popolazione carceraria e alla presenza in carcere di persone con gravi problemi psichici o dipendenze. Secondo Nardella, la prospettiva è quella di trasformare ulteriormente gli istituti penitenziari in “istituti pollaio”.

Il sindacato ricorda che, con la riforma avviata nei primi anni Novanta, i poliziotti penitenziari hanno assunto anche il ruolo di collaboratori all’opera rieducativa dei detenuti. Ma, sottolinea Nardella, “non sono psichiatrici” né specialisti nei Servizi per le dipendenze (SerD).

La domanda del segretario nazionale è come possano gestire e rieducare persone con gravi fragilità mentali o con equilibri alterati dalle dipendenze, spesso non imputabili, senza strumenti adeguati. Secondo il Cnpp-Spp, il risultato è un aumento di aggressioni, danni a celle e reparti e un forte impatto sul benessere psicofisico del personale.

Nardella denuncia che in quattro anni i detenuti in Italia siano aumentati di quasi 10.000 unità, mentre l’organico del personale sarebbe rimasto sostanzialmente invariato. Un dato che trova riscontro nelle rilevazioni pubbliche: la popolazione carceraria è cresciuta di oltre il 17% nel quadriennio, secondo i dati governativi riportati da Reuters.

Il quadro nazionale resta critico. Al 28 luglio 2026, secondo Antigone, erano 64.741 le persone detenute a fronte di 46.343 posti effettivamente disponibili, con un tasso di affollamento reale del 139,7%. Il 9,3% dei detenuti avrebbe diagnosi psichiatriche gravi, con carenze croniche di assistenza psichiatrica e psicologica.

Il sindacato denuncia inoltre una condizione lavorativa sempre più pesante per gli agenti: al contratto originario da sei ore giornaliere si sarebbero sostituiti, di fatto, turni da otto ore e oltre, con casi in cui i poliziotti penitenziari tornano a casa dopo 16-20 ore di servizio.

Per Nardella, questa situazione rende “assurdo” chiedere al personale di svolgere pienamente una funzione educativa, in un contesto segnato dal sovraffollamento e da un aumento degli ingressi in carcere. Il rapporto Antigone rileva infatti che il Governo ha introdotto oltre 55 nuovi reati, più di 60 aggravanti e oltre 65 inasprimenti sanzionatori.

Il focus del sindacato è anche sull’Abruzzo, dove da tempo si parla di un progetto per estrarre dalle carceri regionali 40 soggetti psichiatrici da inserire in strutture simil-Rems, le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

“Se ne parla da tempo ma dove sono? Cosa si aspetta ad attivarle?”, chiede Nardella. Secondo il segretario nazionale, le realtà di Pescara e Vasto continuano a subire l’impatto della presenza di detenuti con problemi psichici, in assenza di soluzioni strutturali.

## L’appello ad Antigone

Il Cnpp-Spp auspica che associazioni come Antigone possano visitare gli istituti abruzzesi e dare maggiore visibilità alle criticità segnalate dai poliziotti penitenziari. “Chissà che la loro voce non sia più potente della mia da produrre gli effetti che tutti ci si aspetta di vedere materializzare”, conclude Nardella.

Intanto, avverte il sindacato, il personale continua a lavorare “fino a quando non si sa”, ma “un limite ce l’hanno anche loro”.[3]