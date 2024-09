Carburanti, Assoutenti: bene riforma del settore. Con Dl migliora

distribuzione impianti e più attenzione ad ambiente e sostenibilità







Con riduzione impianti e razionalizzazione vendita ci aspettiamo ribassi

dei prezzi alla pompa











Assoutenti esprime soddisfazione per il Dl di riforma della rete di

distribuzione dei carburanti in arrivo oggi sul tavolo del Consiglio dei

ministri. “Le linee essenziali del provvedimento vanno nella direzione da

noi auspicata, perché prevedono misure tese a migliorare la distribuzione

degli impianti sul territorio e aumentare i profitti degli operatori –

spiega il presidente Gabriele Melluso - Gli incentivi per la

trasformazione degli impianti in stazioni dedicate alla mobilità green e le

misure in favore dei carburanti bio rappresentano un importante passo verso

l’ambiente e la sostenibilità. Con la razionalizzazione nel comparto della

distribuzione dei carburanti si incrementa la capacità commerciale degli

impianti, e per questo ci aspettiamo benefici diretti sia per i prezzi di

benzina e gasolio alla pompa, sia per i listini al dettaglio dei prodotti

trasportati, considerato che l’88% della merce in Italia viaggia su gomma.

E proprio sul fronte dei prezzi, se da un lato con la riforma della rete si

completa un processo iniziato oltre trent’anni fa, dall’altro manca ancora

chiarezza sulla formazione dei listini prima dell’arrivo alle pompe, dalla

fase di estrazione alla vendita negli impianti, indispensabile per

garantire che i costi della benzina siano più allineati all’andamento del

petrolio. Oggi così non è e il mercato del Platts risulta ancora fortemente

influenzato da fenomeni speculativi. Le aziende partecipate dallo Stato che

operano nel settore dei carburanti potrebbero guidare il processo di

trasparenza sui reali costi di produzione” – conclude Melluso