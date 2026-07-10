“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Asta
Avviso d’asta pubblica per la vendita di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Pescara
deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/02/2026, a norma dell’art. 58 della Legge nr.
133 del 06/08/2008 e del vigente “Regolamento Comunale Alienazione dei beni del Patrimonio
Immobiliare Comunale”, nonché della determinazione dirigenziale n. Reg. Gen. 1418 del
07/07/2026, procederà mediante asta pubblica alla vendita, a corpo e non a misura, nello stato di
fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, dei seguenti beni immobili appartenenti al patrimonio
disponibile dell’Amministrazione comunale, identificati secondo il numero di lotto:
Lotto n. 1
Descrizione: Locale da rifinire e privo di impianti
Ubicazione: Pescara, Via San Marco n. 392
Dati catastali: Fg. 31, Part. 2925, Sub. 3, Categoria B/6, consistenza 1.010 mc, superficie catastale
418 mq, rendita catastale € 782,44
Sottozona urbanistica: B3
Disponibilità: Libero, stato attuale al grezzo.
Prezzo a base d’asta: € 264.803,00
Lotto n. 2
Descrizione: Locale commerciale di recente costruzione
Ubicazione: Pescara, Via Monte Faito n. 7
Dati catastali: Fg. 19, Part. 3776, Sub. 12, Categoria C/1, consistenza 55 mq, superficie catastale 65
mq, rendita catastale € 1.778,16
Sottozona urbanistica: B3
Disponibilità: Occupato con concessione scaduta.
Prezzo a base d’asta: € 87.083,00
Lotto n. 3
Descrizione: Nr. 2 terreni contigui ubicati in via Sacco, con accesso dalla strada pubblica.
Ubicazione: Pescara, Via Sacco.
Dati catastali: Fg. 30, Part. 532 e 908, Categoria “Seminativo”, consistenza catastale totale mq 756,
reddito dominicale totale 6,25, reddito agrario totale 3,71
Destinazione urbanistica: B4
Disponibilità: Libere, senza edificazioni.
Prezzo a base d’asta: € 62.229,00
Lotto n. 4
Descrizione: Appartamento in fabbricato a uso residenziale.
Ubicazione: Pescara, Via Catania n. 12.
65121 Pescara, Piazza Italia, 1 – Tel 085 42831
pec: protocollo@pec.comune.pescara.it
Pag. 1 di 9 Dati catastali: Fg. 22, Part. 47, Sub. 18, Categoria A/2, consistenza 5 vani, superficie catastale 90
mq, rendita catastale € 529,37.
Destinazione urbanistica: A2 e B2
Disponibilità: Libero da ristrutturare.
Prezzo a base d’asta: € 153.000,00
Lotto n. 5
Descrizione: Fabbricato non utilizzato raddoppio Ponte Villa Fabio, con area esterna annessa
all’interno della nuova recinzione.
Ubicazione: Pescara, Via Aterno n. 274.
Dati catastali: Fg. 30, Part. 142, Sub 3, Categoria C/1, consistenza 57 mq, rendita catastale €
1.092,15
Altra area esterna Fg. 30, Partt. 3636/p (da frazionare dopo l’aggiudicazione a cura e spese
dell’aggiudicatario), 1753.
Superficie totale dell’area compreso il fabbricato pari a circa mq 210.
Destinazione urbanistica: F1
Disponibilità: Libero da ristrutturare.
Prezzo a base d’asta: € 45.753,00
Lotto n. 6
Descrizione: Corpo di fabbrica di antica costruzione con stato di conservazione scadente con piccola
corte annessa.
Ubicazione: Pescara, Via Mollo ang. Via Sacco n. 207.
Dati catastali: Fg. 30, Part. 1227, Categoria A/4, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 75 mq,
rendita catastale € 234,99.
Destinazione urbanistica: B3, A3 e viabilità
Disponibilità: Libero da ristrutturare.
Prezzo a base d’asta: € 33.930,00
Lotto n. 7
Descrizione: Appartamenti in stabile non esclusivo.
Ubicazione: Montesilvano, Via Lazio n. 61.
Dati catastali: Fg. 26, Part. 216 sub da 5 a 64 escluso il 20, categoria A/2
Disponibilità: Libero da ristrutturare.
Destinazione urbanistica: B1 (PRG Montesilvano)
Prezzo a base d’asta: € 945.913,15
L’alienazione delle unità immobiliari de quibus è esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. del
26/10/1972, n. 633.
Gli immobili sopra elencati non sono oggetto di diritto di prelazione.
I concorrenti dovranno avere piena conoscenza delle condizioni, delle caratteristiche, dello
stato di fatto nonché della situazione amministrativa, catastale, edilizia e urbanistica degli
immobili per i quali intendono partecipare, anche mediante il sopralluogo che sarà possibile
prenotare ed effettuare con le modalità previste nelle Disposizioni finali del presente Avviso.