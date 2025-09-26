Assicurazioni auto

Frase del giorno

26 Set, 2025
Rc auto, Assoutenti: aumento tariffe prosegue, a Napoli la polizza più
alta d’Italia, 597 euro. Enna la più economica, 299 euro*



*Ad Aosta e Roma gli incrementi maggiori, +5,6% su anno*





Prosegue la crescita delle tariffe Rc auto, con i prezzi delle polizze che
segnano nel secondo trimestre del 2025 un costo medio di 415 euro, in
salita del +3,7% su anno. Lo afferma Assoutenti, dopo i nuovi dati forniti
dall’Ivass.

Analizzando i dati dell’Ivass, si scopre che la provincia più cara è sempre
quella di Napoli, con una media di 597,6 euro a polizza, segue Prato con
586,7 euro, al terzo posto Caserta con una media di 532,4 euro – evidenzia
Assoutenti – La città più conveniente sul fronte delle tariffe si conferma
Enna con un premio medio di 298,9 euro, seguita da Potenza (304,6 euro) e
Oristano (311 euro). Tra la provincia più cara e quella più economica la
forbice raggiunge quindi quota 299 euro a polizza – rimarca Assoutenti.

I prezzi dell’Rc auto, tuttavia, registrano il rincaro più forte a Roma e
Aosta, con un aumento su base annua del +5,6%, seguite da Viterbo (+5,5%);
gli incrementi più contenuti a Vibo Valentia, +1,4%, Crotone +1,5% e Reggio
Calabria e Cosenza +1,8%.

“L’escalation delle tariffe Rc auto prosegue nonostante l’inflazione sotto
controllo e il calo dell’incidentalità in Italia – afferma il presidente
Gabriele Melluso - Per calmierare le polizze è ormai improcrastinabile
applicare la sentenza della Corte Costituzionale che rende facoltativo
l'indennizzo diretto. Urge inoltre una riforma dell'autorità della
vigilanza e una governance composta da personalità indipendenti dal mondo
assicurativo”.



CLASSIFICA DELLE PROVINCE ITALIANE IN BASE AL PREZZO MEDIO DELL’RC AUTO NEL
II TRIMESTRE 2025



*Provincia*

*Media*

Napoli

597,6

Prato

586,7

Caserta

532,4

Pistoia

513,6

Massa-Carrara

506,3

Firenze

503,3

Lucca

490,9

Roma

487,6

Pisa

479,1

Genova

477,4

Latina

462,1

La Spezia

455,1

Foggia

449,5

Torino

446,7

Salerno

444

Livorno

438,7

Rieti

434,2

Ancona

433,8

Bologna

432,2

Cagliari

429,6

Barletta-Andria-Trani

428,3

Catania

427,7

Macerata

421,9

Crotone

421,8

Rimini

421,7

Brindisi

420,8

Modena

418,4

Ravenna

417,6

Venezia

415

Taranto

414,9

Fermo

413,3

Reggio di Calabria

411,5

Reggio nell'Emilia

411,1

Bari

409,7

Messina

408,3

Vibo Valentia

407,6

Palermo

407,2

Perugia

407,2

Treviso

406,1

Terni

405,8

Padova

404,7

Como

404,5

Grosseto

402,1

Milano

399,7

Parma

399,2

Pesaro e Urbino

398,8

Pescara

397,7

Piacenza

396,3

Ragusa

394,3

Imperia

392

Siracusa

391,8

Monza e della Brianza

391,2

Sassari

389,2

Frosinone

388,7

Benevento

388

Bolzano

387,7

Forli-Cesena

387,7

Brescia

386

Varese

385,9

Ferrara

383,6

Vicenza

383,6

Ascoli Piceno

383

Pavia

382,7

Verona

381,4

Avellino

379,5

Arezzo

378,9

Nuoro

377,8

Savona

376,9

Lodi

375

Teramo

374,9

Trapani

374,9

Bergamo

374,3

Lecce

374,1

Lecco

373,1

Caltanissetta

372,8

Viterbo

371,1

Alessandria

367,6

Cremona

366,8

L'Aquila

365,4

Siena

364,4

Rovigo

363,3

Catanzaro

363,1

Trieste

362,4

Sondrio

359,3

Sud Sardegna

358

Asti

357,1

Mantova

356,5

Chieti

351,9

Isernia

351,9

Matera

351,8

Novara

351,4

Cuneo

350,7

Belluno

347,9

Agrigento

344,8

Verbano-Cusio-Ossola

343,7

Gorizia

341,3

Trento

340,8

Cosenza

340,4

Udine

339,5

Biella

338,1

Aosta

333,2

Vercelli

332,5

Campobasso

326,9

Pordenone

325,7

Oristano

311

Potenza

304,6

Enna

298,8

