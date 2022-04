Arrestato il 48enne con la pistola, stava fuggendo in autostrada

É stato arrestato poco prima di mezzanotte mentre era ancora ricercato e stava tentando la fuga con l’automobile, il quarantottenne di Montesilvano ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale in centro a Pescara e che ha fatto fuoco in modo ‘vigliacco’ verso un giovane 23enne di origini dominicana, dipendente del locale in Piazza Salotto, che rischia di rimanere paralizzato per le lesioni riportate dai colpi di pistola sparati a freddo e da distanza ravvicinata mentre era a terra, per cercare riparo dalla furia assassina.

Stava fuggendo sull’A14 con la macchina in direzione Marche, era in autogrill su un taxi tra Pesaro e Urbino, quando é stato fermato dagli uomini delle forze dell’ordine e portato in carcere a Pescara, dove verrà interrogato nelle prossime ore.

Una buonissima notizia, dato che l’uomo ricercato da molte ore, aveva gettato nello sconforto e in ansia migliaia di cittadini dell’area metropolitana, per questa fuga clamorosa. Adesso speriamo solamente che Jeffrey, possa guarire e lui (il fuggitivo) rispondere dei crimini commessi dietro le sbarre.

Seguiranno aggiornamenti.