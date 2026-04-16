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Acqua ancora non potabile

Le autorità sanitaria hanno diramato una lista dei comuni dove è possibile il consumo umano ma non a Pescara e Montesilvano

Acqua ancora non potabile

Nella giornata di oggi, 16 aprile 2026, le autorità sanitarie hanno diffuso l'elenco dei comuni nei quali i campionamenti hanno dato esito positivo sulla potabilità dell'acqua all'indomani dei lavori Aca sulla condotta Giardino. 

 La ASL di Pescara ha confermato l’esito favorevole delle analisi nei territori nei Comuni di:


 * Bussi (Officine)
 * Bolognano
 * Castiglione a Casauria
 * Manoppello
 * Scafa
 * Tocco da Casauria
 * Torre de’ Passeri
 * Turrivalignani

 Sulla base degli esiti, la UOC IAN ha comunicato ai Sindaci la proposta di ripristino della potabilità.

 Attenzione: nei Comuni non ancora in elenco, le analisi sono ancora in corso pertanto resta in vigore l’indicazione di non utilizzare l’acqua per scopi alimentari fino a nuova comunicazione ufficiale.

Quindi, niente acqua potabile nei comuni principali: quali Pescara, Montesilvano e Spoltore.

Tags: acqua potabile Pescara Montesilvano Spoltore

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