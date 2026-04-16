“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Acqua ancora non potabile
Le autorità sanitaria hanno diramato una lista dei comuni dove è possibile il consumo umano ma non a Pescara e Montesilvano
Nella giornata di oggi, 16 aprile 2026, le autorità sanitarie hanno diffuso l'elenco dei comuni nei quali i campionamenti hanno dato esito positivo sulla potabilità dell'acqua all'indomani dei lavori Aca sulla condotta Giardino.
La ASL di Pescara ha confermato l’esito favorevole delle analisi nei territori nei Comuni di:
* Bussi (Officine)
* Bolognano
* Castiglione a Casauria
* Manoppello
* Scafa
* Tocco da Casauria
* Torre de’ Passeri
* Turrivalignani
Sulla base degli esiti, la UOC IAN ha comunicato ai Sindaci la proposta di ripristino della potabilità.
Attenzione: nei Comuni non ancora in elenco, le analisi sono ancora in corso pertanto resta in vigore l’indicazione di non utilizzare l’acqua per scopi alimentari fino a nuova comunicazione ufficiale.
Quindi, niente acqua potabile nei comuni principali: quali Pescara, Montesilvano e Spoltore.