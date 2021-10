Zona Mercato: locali chiusi a mezzanotte fino a giovedì e all’1:30 nel weekend

“Zona Mercato”: locali e ristoranti chiusi a mezzanotte fimo a giovedì e all’1:30 nel weekend. Lo prevede l’ordinanza firmata oggi dal sindaco Carlo Masci, in vigore dal 4 al 17 ottobre. L’area di Pescara Vecchia, che fino ad oggi ha sempre dovuto osservare gli stessi orari del centro, entra invece a far parte della categoria “altre zone della citta’”, dove le attivita’ possono rimanere aperte tutti i giorni fino all’1.30. Se l’ordinanza riguarda bar, pub, ristoranti, pizzerie, “non sono tenute al rispetto dei suddetti limiti orari – si legge – le attivita’ artigianali (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, piadinerie e cornetterie, etc.) e le attivita’ di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante)”. La questione orari a Pescara fa discutere da tempo. Durissime le polemiche nei primi giorni del passaggio in zona bianca, quando le ordinanze del sindaco e i limiti orari rigidi mandarono su tutte le furie esercenti e associazioni di categoria. Maggiore elasticita’ e’ stata invece concessa nel periodo estivo. Gli orari piu’ rigidi restano dunque in vigore solo nel centro della citta’, dove i titolari delle attivita’ sostengono di “non essere messi nelle condizioni di lavorare al meglio, pur appartenendo ad un settore duramente colpito dalle restrizioni per il Covid-19”. Alla base dell’ordinanza ci sono le lamentele dei residenti del centro, scontenti per i rumori notturni. Nel provvedimento viene infatti sottolineata la “necessita’ di adottare misure volte a contemperare il legittimo interesse degli imprenditori locali all’utile di impresa con i diritti soggettivi dei residenti delle zone interessate al riposo e alla sicurezza urbana”.