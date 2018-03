Zeman esonerato nel giorno delle elezioni. La squadra affidata a Epifani

ESONERATO ZEMAN NEL GIORNO DELLE ELEZIONI. SQUADRA AFFIDATA A EPIFANI. E' finita. L'esperienza dell'allenatore del Pescara più bello di sempre, quello della magica stagione con Insigne, Immobile e Verratti in biancazzurro, si è conclusa oggi, nel giorno delle elezioni politiche 2018: Zdenek Zeman non è più l'allenatore del Pescara. La decisione è stata presa dal presidente Daniele Sebastiani nella nottata dopo una lunga riflessione. Fatali al boemo, oltre al ko di ieri col Cittadella, anche i risultati negativi della squadra che si trova a cinque punti dalla zona play-out. Un rapporto, quello col massimo dirigente pescarese e parte della tifoseria, mai stato sereno e che ha destabilizzato tutto l'ambiente, certamente anche lo spogliatoio. Troppi non hanno mai perdonato l'addio alla maglia biancazzurra nell'anno della promozione record (il Pescara vinse il Campionato di Serie B 2011-2012 con 83 punti, facendo registrare il miglior attacco del torneo; 90 gol segnati, 28 dei quali dal capocannoniere Immobile). Quello che invece accadeva all'interno della società e dentro lo spogliatoio, nei rapporti tra i protagonisti di questa vicenda sportiva, non è dato saperlo. Ma sono gli episodi capitati durante questa stagione e le dichiarazioni a rivelare un humus di contrasti evidenti.

SQUADRA AFFIDATA AD EPIFANI CON NOTA DELLA SOCIETA'. La squadra sarà affidata al tecnico della Primavera Massimo Epifani, ma per la sostituzione si pensa al nome di Roberto Stelline, che da alcune settimane si è trasferito a Pescara. Questo il comunicato ufficiale della società biancazzurra sul sito: "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore della Prima Squadra Zdenek Zeman ed il suo staff tecnico. Ringraziandoli per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune professionali". E noi di AbruzzoIndependent.it, estimatori prima dell'uomo che del professionista, non possiamo che accodarci a queste parole di circostanza o di rito. Ciao Mister, sempre all'attacco!

Redazione Independent