Zelli fuori dalla Giunta Marsilio. Domani i nomi e le deleghe

FUORI ZELLI DALLA GIUNTA MARSILIO. DOMANI I NOMI E LE DELEGHE. Nomi e deleghe verranno annunciati domani mattina dal presidente della Regione Anruzzo Marco Marsilio. E' quanto e' emerso dal summit aquilano convocato dal primo cittadino abruzzese alla presenza dei coordinatori regionali di Lega Giuseppe Bellachioma, Nazario Pagano per Forza Italia, Etelwaldo Sigismondi per Fratelli d'Italia e Gianluca Zelli di Azione Politica. Da quanto e' emerso quattro assessori più la vice-presidenza del Consiglio regionale andranno alla Lega. Un assessore a Forza Italia che avra' anche la Presidenza del Consiglio Regionale e il sottosegretario alla Giunta ed uno a Fratelli d’Italia. Delusione per Azione Politica che ha abbandonato il vertice in polemica con Bellachioma, Pagano e Sigismondi.

LA NOTA DELL'UFFICIO STAMPA. È stato raggiunto l'accordo, nel corso del vertice di maggioranza di questa mattina, tra le forze politiche di centro-destra per la composizione della nuova Giunta regionale. È stato dato mandato al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di definire nomi e deleghe che verranno resi pubblici in una prossima comunicazione. Alla Lega aspetteranno quattro assessorati e la vicepresidenza della giunta, un assessorato a Forza Italia che avrà anche la Presidenza del Consiglio regionale e il Sottosegretario alla presidenza, un assessorato a Fratelli d'italia.

Redazione Independent