'Zagat' Alessandrini (PD) nomina Marco Presutti "Assessore alla Nuova Pescara"

VIA "DIMATTEIANO" DIODATI DENTRO IL "DALFONSIANO" PRESUTTI. Dopo le dimissioni del 'ribelle' Giuliano Diodati il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha scelto il suo sostituto. Sarà il professor Marco Presutti, nominato ieri sera, ad assumere le deleghe precedentemente detenute dal collega (Bilancio, Tributi, Traffico e Sport) oltre a quella per la Nuova Pescara. Sulla base di una dichiarazione rilasciata all'ANSA l'ex capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale ha spiegato il tema della fusione amministrativa con le città di Montesilvano e Spoltore:

"È stata questa un'indicazione che mi ha proposto il sindaco, in cui io mi sono riconosciuto anche perché si tratta di un tema che ho molto a cuore. Avrei preferito che, visto il referendum del 2014, già nel 2019 si potesse tornare al voto con il nuovo comune. I tempi delle amministrazioni sono quelli che sono, ma ora non bisogna più perdere tempo e avviare questo processo che è complesso, ma stimolante. Vogliamo essere di qui a qualche anno all'altezza della sfida che cento anni fa fece nascere la realtà più interessante del medio adriatico, crediamo che questo sia l'impegno più interessante di questo ventunesimo secolo".

Ricordiamo che sul tema 'Grande Pescara' c'è un netto contrasto con i "dem" spoltoresi e montesilvanesi da sempre contrari a questa soluzione. Alcune settimane fa si è riunita la prima Assemblea Costitutiva per la Nuova Pescara che ha scelto, tra i consiglieri rappresentanti dei rispettivi municipi, quelli che faranno parte della Commissione Statuto. L’iter di legge prevede l’approvazione dello stesso da parte dei due terzi dell’assemblea costituente entro il 2022. Solamente dopo questo fondamentale passaggio, si effettuerà la fusione di Spoltore e Montesilvano con Pescara.

Redazione Independent