"World School Debate", brillante prova dei ragazzi del Liceo Scientifico Galilei

"WORLD SCOOL DEBATE", BRILLANTE PROVA DEI RAGAZZI DEL LICEO GALILEI. Il Liceo Scientifico Galilei di Pescara festeggia in questi giorni nuovi successi nell’ambito delle gare regionali e nazionali di dibattito regolamentato, in sintesi di quella metodologia didattica e pratica agonistica nota come World School Debate. In particolare, due squadre del Liceo Galilei hanno ottenuto il primo e secondo premio nel torneo regionale Theatinae disputationes, manifestazione organizzata dall’Università di Chieti G. d’Annunzio nell’ambito della Notte dei ricercatori del 27 settembre scorso. La squadra vincitrice ha schierato gli alunni Carlotta De Felice, Chiara De Simone, Pierluigi Di Persio e Martina Fidanza, mentre la squadra finalista era formata dagli studenti Camilla Corvacchioli, Matteo Di Paoloemilio, Mattia Li Vigni e Daniele Marano.

FINALISTI IN PIEMONTE. Nello stesso periodo, in Piemonte, ad Alessandria, altri studenti del Galilei, dopo tre intensi giorni di gare (26-28 settembre) e tre vittorie su tre nel girone eliminatorio, sono stati finalisti, e infine secondi classificati, nella sezione esperti del prestigioso Torneo nazionale di Debate “A magic box”, organizzato dall’Istituto Cellini di Valenza (AL), torneo che ha visto la partecipazione di 16 squadre in rappresentanza di quasi tutte le regioni italiane. Il team abruzzese era formato in questo caso dagli allievi Ludovica Filocamo, Valentina Iarussi, Alice Matarrese e Samuele Sprecacenere. Questi nuovi successi confermano il buon lavoro svolto nell’ambito del Progetto Olimpiadi di Debate dal coordinatore del progetto e coach, Prof. Gianluca Presutti, ma anche da tutti i docenti che hanno collaborato alla preparazione dei ragazzi, l’altro coach, Prof. Edoardo Gentile e le insegnanti Emanuela Peca, Loredana Galante e Francesca Santeusanio. «La cosa più straordinaria - dice il Dirigente scolastico dell’Istituto, Prof. Carlo Cappello - è che, anche al di là di queste vittorie, la metodologia del debate si sta diffondendo sempre di più nel nostro Istituto e sta funzionando a meraviglia per far crescere i nostri studenti nell’ambito dello sviluppo del pensiero critico e delle capacità retoriche».

