Week end 'infernale' sulle montagne in Abruzzo: tre escursionisti perdono la vita

UN TERRIBILE WEEK END SULLE MONTAGNE D' ABRUZZO: MORTI TRE ESCURSIONISTI. Veramente un bruttissimo week end sui monti d' Abruzzo quello appena trascorso. Tre escursionisti sono morti sul Gran Sasso e sulla Majella. Il primo, Matteo Martellini, 30enne di Citta' Sant' Angelo era scomparso venerdi' scorso. Questa mattina il recupero della salma con l' elicottero del soccorso alipino sul versante sud-ovest del Monte Camicia. Il giovane era precipitato in un canale parallelo al sentiero del Centenario a 2200 metri sopra il livello del mare. L' altro incidente si e' consumato invece questa mattina ed a lanciare l' allarme erano stati due escursionisti illesi impegnati in una escursione sulla Majella. E' in corso il recupero dei corpi da parte del soccorso alpino e vigili del fuoco.

Redazione Independent