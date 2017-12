WWF, Confesercenti e CNA chiedono lo stop a Megalò 2

"PERMESSI SCADUTI", CHIESTO LO STOP AL PROGETTO MEGALO' 2. Il WWF Chieti-Pescara , insieme a CNA Chieti e Confesercenti Chieti ha inviato ieri un “atto di significazione e diffida” ai sindaci di Chieti e Cepagatti , comune contiguo alla nostra Spoltore , e alla SILE Costruzioni Srl .

Nel testo, curato dall’avvocato Francesco Paolo Febbo, le tre organizzazioni ricordano in premessa la comunicazione di inizio lavori data dalla SILE, notando come “in detta comunicazione non è indicato il parere n. 2775 emesso dal Comitato V.I.A. in data 23 marzo 2017 di improcedibilità dell'istanza di proroga per la realizzazione delle opere relative a Megalò 2”. Nello stesso parere “il Comitato V.I.A. ha anche rigettato il precedente parere n. 1925 emesso nella seduta del 10.04.2012”, quello in base al quale i Comuni di Chieti e Cepagatti avevano rilasciato nel 2013 le relative autorizzazioni edilizie.