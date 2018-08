Violenza sessuale di gruppo e pornografia minorile. Misure cautelari per 4 minorenni

VIOLENZA SESSUALE SULLA 16ENNE DI VASTO. QUATTRO MISURE CAUTELARI. I Carabinieri di Vasto, nella necessaria prosecuzione delle indagini relative ad episodi di violenza di gruppo in danno di una minorenne del posto di 16 anni, hanno arrestato quattro minori in esecuzione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale per Minorenni di L'Aquila che condivideva le ipotesi accusatorie proposte dalla Procura della Repubblica dello stesso tribunale.

I dettagli dell'operazione verranno diffusi durante la conferenza stampa, convocata per le ore 11, presso il Comando Provinciale di Chieti, in via Arniense.

Redazione Independent