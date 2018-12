Violenta rapina in appartamento in pieno centro. Anziano massacrato di botte

VIOLENTA RAPINA IN APPARTAMENTO. ANZIANO MASSACRATO DI BOTTE DA TRE BANDITI. Verso le ore 17.00 di ieri, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, impegnata nei servizi di controllo del territorio, è intervenuta in un’abitazione di Piazza Primo Maggio dove vi era stata una rapina. Sul posto gli agenti hanno ricostruito quanto segue: Y.L., di anni 74, residente a Pescara, nel fare rientro in casa, ha sorpreso tre malviventi, a volto scoperto, che erano entrati in sua assenza per rubare. I tre hanno minacciato la vittima con un coltello e lo hanno picchiato con un giravite facendosi aprire la cassaforte dalla quale hanno prelevato circa 10 mila euro ed un orologio marca Rolex del valore di circa 7 mila euro. Inoltre hanno portato via anche un borsello che il proprietario dell’appartamento aveva con se, contenente la somma in contanti di euro 2 mila. I malviventi hanno legato ad una sedie la vittima in modo da guadagnare tempo per la fuga. Quest’ultimo è riuscito a liberarsi dopo una mezz’ora ed ha dato l’allarme; è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e portato in ospedale per le cure del caso, con una prognosi di gg. 21 s.c.. Indagini in corso della locale Squadra Mobile.

Redazione Independent