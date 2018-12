VIAGGIO IN GERMANIA? ECCO COSA VISITARE ASSOLUTAMENTE. Se avete prenotato un viaggio in Germania o state progettando di farne uno, è bene prepararsi in anticipo con qualche consiglio utile sulle mete nelle quali fare tappa. Prima però, è bene sottolineare un altro aspetto: il clima. Durante l’inverno le nevicate sono frequenti, mentre le temperature salgono molto lentamente in primavera. L’estate non è particolarmente assolata e si alternano giornate fresche e piovose ad altre caldissime: si possono raggiungere i 30 gradi vicino al mare. Infine, da settembre in poi si registra un graduale passaggio al freddo, spesso accompagnato da venti intensi. Bene, adesso possiamo dare uno sguardo ad alcuni luoghi caratteristici, pittoreschi, dove fare sosta per godersi le meraviglie di questa terra nei diversi periodi dell’anno. Per un viaggio in Germania con i fiocchi, Berlino offre sicuramente gli scenari più celebri da visitare. Anche chi ha già visto altre volte la capitale tedesca, infatti, non può esimersi da un giro nel quartiere di Mitte, uno dei punti di riferimento più importanti per chi ama lo shopping. Se sarete là durante le feste natalizie, invece, non potete perdervi i tipici mercatini dove trionfano luci, colori, profumi e tradizione. Oltre a questo, Berlino, con il suo grande passato storico e la sua capacità di rinnovarsi anno dopo anno, è una città tutta da scoprire e riscoprire.

VIAGGIO IN GERMANIA: ALTRE CITTA DA NON PERDERE. Oltre alla capitale tedesca, ci sono molte altre città che è consigliato visitare durante un viaggio in Germania. Tra le più conosciute citiamo Amburgo, città multietnica con il suo porto e il mercato del pesce, Stoccarda, emozionante in particolare modo per gli amanti della storia e dell’arte, e Francoforte, il luogo delle banche e della borsa. La cittadina forse meno popolare, che offre grandi sorprese specialmente nel periodo natalizio, è Essen. Qui, ogni anno, viene allestito il Festival delle Luce. Si tratta di un evento che va in scena fino alla prima settimana di gennaio: una fantastica occasione per scoprire il centro della città vestito di luci. I palazzi più importanti sono illuminati a LED ed è possibile ammirare delle installazioni davvero suggestive, capaci di conquistare sia gli adulti, sia i più piccini!

VIAGGIO IN GERMANIA: I LUOGHI PIU' NASCOSTI E MAGICI. Chi vuole fare un viaggio in Germania e apprezzare fino in fondo le atmosfere di questo bellissimo Paese, ancora più affascinante a Natale, non può esimersi dal visitare il mercatino natalizio nella Foresta Nera, situato nella gola di Ravenna. Questa valle è protagonista di tantissimi miti e leggende locali ed è famosa anche per il passaggio di Goethe e della regina di Maria Antonietta durante il suo viaggio da sposa. Anche il castello di Linderhof in stile barocco, per citarne un altro, tagliato fuori dai percorsi turistici convenzionali, con il suo passato storico e la sua maestosità non ha nulla da invidiare al più famoso Castello di Neuschwanstein. Non c’è che dire! La Germania è una terra meravigliosa, dove troviamo la bellezza sia nelle grandi città, proiettate al futuro, pur mantenendo un cuore tradizionale fortissimo, sia nei luoghi dove la natura domina in tutta la sua potenza, facendoci sentire piccoli davanti alla sua meraviglia.

Redazione Independent