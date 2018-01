VIAGGIARE RISPARMIANDO: ECCO CONSIGLI E STRATEGIE PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO. La diffusione della digitalizzazione nelle attività di tutti i giorni sta avendo importanti effetti in tanti comparti, a cominciare dal turismo, che non a caso rappresenta la fetta maggiore del fatturato dell'eCommerce italiano. Il grande vantaggio dell'online sono il risparmio di tempo e soprattutto quello economico, reso possibile da alcune specifiche accortezze e strategie.

COME RISPARMIARE SU VOLI E HOTEL. A chiarire bene quest'ultimo punto è una recente indagine condotta da un operatore del settore, Kayak.it, che ha analizzato i dati provenienti da milioni di ricerche per "scoprire" qual è il momento migliore e più conveniente per prenotare voli e hotel. Il tempismo, infatti, si rivela la qualità necessaria per chi intende partire senza spendere troppo, assicurandosi così la miglior tariffa per la destinazione scelta per il proprio viaggio.

L'IMPORTANZA DEL TEMPISMO. L'informazione più interessante riguarda il periodo di anticipo con cui bisogna muoversi per prenotare: secondo l'analisi, per chi resta nei confini europei non serve essere eccessivamente veloci, perché si può aspettare fino a un mese dalla partenza per ottenere le tariffe migliori; al contrario, per le tratte a medio o lungo raggio è consigliata un'organizzazione ben più rapida, fino addirittura a 10 mesi prima della chiusura dei bagagli.

ALTRI SUGGERIMENTI UTILI. In aggiunta al tempismo, poi, ci sono altri fattori da valutare, come la possibilità di comparare le tariffe presenti su portali differenti.

CONSIGLI PER I VIAGGIATORI. Per la precisione, le mete continentali sembrano particolarmente adatte ai viaggiatori che preferiscono pianificare i propri spostamenti sotto data: comparando le varie offerte, infatti, chi attende uno o due mesi prima della partenza per prenotare può trovare voli più economici per le destinazioni europee, arrivando a risparmiare fino al 56 per cento su tratte verso capitali come Edimburgo, Londra e Budapest, mentre al contrario Lisbona è la meta europea che richiede maggiore pianificazione, con ben otto mesi di anticipo necessari per aggiudicarsi i prezzi più convenienti.

LE METE ESTERE. Chi intende spostarsi verso tour di lungo raggio deve invece mettere in atto una pianificazione più strutturata: in alcune delle mete più popolari del mondo - ovvero Phuket, Dubai, San Francisco e Malé - un anticipo di 7 o 9 mesi rispetto al decollo consente di accaparrarsi i voli alle tariffe più convenienti, mentre servono 5 mesi per risparmiare sugli aerei verso Tokyo e Colombo. Chi ha messo nel mirino le città statunitensi come New York, Miami e Los Angeles, invece, può attendere fino a uno o due mesi prima della partenza per pagare meno i biglietti.

IL RISPARMIO SUGLI ALLOGGI. Ma non è solo giocando d'anticipo che si può risparmiare sul proprio viaggio: secondo la ricerca, infatti, anche la scelta dei giorni della settimana in cui partire influenza (in modo anche sensibile) il costo di tutta la vacanza. In media, chi vola a inizio settimana arriva a risparmiare fino al 77 per cento per tratte continentali e fino al 38 per voli extra europei. Se questo è il capitolo legato ai trasporti, altrettanto importanti sono le valutazioni circa gli alloggi.

STRATEGIE DI RISPARMIO. Anche per gli alberghi, infatti, vale la regola del tempismo: nelle grandi capitali europee il risparmio maggiore lo trova chi riesce a cercare una sistemazione da uno a tre mesi prima del proprio arrivo, mentre in località come Londra, Berlino o Madrid serve addirittura anticiparsi di 11 mesi! A livello europeo, Budapest è la città che offre la percentuale di risparmio più elevata per chi utilizza questa strategia: chi prenota l'albergo tre mesi prima della partenza paga il 38 per cento in meno rispetto a una prenotazione effettuata dieci mesi prima della partenza.

Redazione Independent