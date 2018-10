Via libera alla Nuova Pescara. Ieri l'insediamento dell'Assemblea Costituente

VIA LIBERA ALLA NUOVA PESCARA. Ieri presso la sala consiliare del Comune di Pescara la riunione di insediamento dell'Assemblea Costitutiva della Nuova Pescara. Consigli congiunti per Pescara, Montesilvano e Spoltore per la predisposizione dello Statuto provvisorio. Contestualmente alla prima riunione dell’ assemblea costituente sono stati nominati i consiglieri dei rispettivi comuni interessati dalla fusione che comporranno la commissione statuto per la Nuova Pescara, e che di seguito elenchiamo. Consiglieri di Pescara: Gasparri Carlo Silvestro, Presutti Marco, D’incecco Vincenzo, Antonelli Marcello, Sabatini Enrica, Testa Guerino, Teodoro Piernicola, Bruno Giuseppe, Santroni Daniela, Bernardi Lola Gabriella, Scurti Adamo. Consiglieri di Montesilvano: Aliano Anthony Hernest, Cilli Aurelio, D’Alonzo Enea, Di Battista Corrado, Di Carlo Cristian, Di Felice Valentina, Di Giovanni Barbara, D’Ignazio Feliciano, Di Stefano Gabriele, Palumbo Angelita, Pompei Alessandro, Rossi Paolo, Ruggiero Rino. Consiglieri di Spoltore: Burrani Stefano, Pietrangelo Carlo, Sborgia Andrea, Fedele Giordano, Pierpaolo Pace, Passarelli Filomena.

La legge "Disposizioni per l'Istituzione del Comune di Nuova Pescara" è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale ad agosto 2018 dopo essere stata approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale d'Abruzzo. L'iter di legge prevede l'approvazione dello statuto da parte dei due terzi dell'assemblea costituente entro il 2022 e, solamente dopo questo passaggio, si effettuerà la fusione amministrativa dei comuni interessati.