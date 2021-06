Via l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto

Da lunedì 28 giugno cessa l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Via dunque, ma solo nelle 'zone bianche', l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario. Necessario mantenere comunque il distanziamento da persone non conviventi. In caso di zone gialle, arancioni o rosse resta l’obbligo di uso della mascherina anche all’aperto.