Verratti immenso: “Chiuderò la carriera al PSG poi tornerò a Pescara”

Mi resta un po’ di tempo ancora, ma quello che so è che rimarrò sempre qui“. Così Marco Verratti, che in un’intervista rilasciata a France Info promette amore eterno al Psg: il suo contratto scade nel 2024, ma l’Azzurro vuole rimanere fino al momento del ritiro, prima di tornare a Pescara, la sua città natale: “Tornerò a Pescara, dopo anni in questa grande città. Tornerò a casa per i miei amici e la mia famiglia. E poi perché lì ci sono il mare e la montagna”.

Parole, queste ultime, che immediatamente hanno fatto il giro dei social tra i tifosi del pescaresi che sognano un clamoroso ritorno, a fine carriera, del ‘fenomeno’ di Manoppello, tifosissimo biancazzurro e lanciato nel calcio che conta dal maestoso Delfino Pescara 1936 allenato Zeman nella spettacolare stagione 2011/12.

Verratti ha sempre dichiarato amore alla nostra terra, e noi lo amiamo perchè sarebbe impossibile non essere fieri di questo capolavoro di uomo prima che del grande calciatore che ha dimostrato di essere.

