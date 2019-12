Vere Imprese: ecco i 3 vincitori della prima edizione

VERE IMPRESE: ECCO I TRE VINCITORI DELLA PRIMA EDIZIONE. Dopo una serata che ha visto i 9 finalisti salire sul palco per raccontare ancora una volta la propria storia davanti ad una giuria d’eccellenza, sono stati decretati i 3 vincitori, uno per ogni categoria in concorso, che si sono aggiudicati un piano di comunicazione digitale dal valore di 20.000 euro ciascuno.

La categoria Impresa individuale ha visto trionfare Ayana Events, l’azienda tutta al femminile specializzata nell’organizzazione di eventi speciali di intrattenimento e spettacolo nata nel 2005 da un’idea di Francesca Rasi.

Medere è invece la vincitrice della categoria Tech Startup: questa azienda nasce nel 2018 dall’esperienza dei 3 ingegneri fondatori, Raffaele Ferrante, Daniele Bianchi e Marco Mannisi ed è oggi attiva nel campo della progettazione di strumenti medicali innovativi per la salute e il benessere.

Il premio per la categoria PMI è invece andato al progetto di Luca Campanile e Davide Buscato, BusForFun: questa mobility company offre un nuovo concept di trasporto condiviso e sostenibile a prezzi accessibili, per consentire a tutti di partecipare a eventi e festival in giro per l’Italia e l’Europa

Dopo aver raccolto le testimonianze di 95 realtà provenienti da tutta Italia, si è così conclusa la prima edizione di Vere Imprese, un contest nato per sostenere le idee e i progetti imprenditoriali.

Redazione Independent