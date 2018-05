Venduta all'asta la casa di Silvio Buttiglione: per lui si scomodo' anche Grillo

VENDUTA LA CASA DI SILVIO BUTTIGLIONE: PER LUI SI SCOMODO' ANCHE GRILLO. E' stata venduta all'asta la casa di Silvio Buttiglione, l'ex imprenditore di Montesilvano con debiti maturati nei confronti di alcuni istituti bancari. Inutile la campagna facebook del l'uomo che fino all'ultimo giorno aveva sperato di mantenere lontani gli acquirenti della sua abitazione venduta, questa mattina, per la somma di 142mila euro. Presenti, in tribunale, oltre allo stesso Buttiglione, la senatrice e il consigliere regionale d'Abruzzo del M5s, Gabriella Di Girolamo e Domenico Pettinari, esponenti dei Punti di ascolto Sos Equitalia e diversi cittadini, che hanno esposto cartelli con la scritta "siamo tutti Silvio Buttiglione".

Delusissimo il protagonista di questa triste storia. Per lui, a Pescara, erano arrivati anche il leader del Movimento 5 stelle Beppe Grillo ed il capo politico Luigi Di Maio.

Redazione Independent