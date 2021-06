Vela: doppio podio per il Circolo Svagamente nella regata di Cagliari

Doppio podio per il Circolo Svagamente Pescara nella regata nazionale multiclasse Hobie 2021 che si è svolta a Cagliari. Al termine di tre giorni di gare in mare, dopo le tappe di Anzio e Pescara, davanti alla famosa spiaggia del Poetto, Maria Sofia Rubino ed Enrica Morelli hanno superato i campioni locali sardi Alessandro Vargiu e Luigi Zonca, arrivati secondi. Terzo posto per Vincenzo Sebastiani e Stefano Troiani. Sessanta gli equipaggi in gara, tra cui anche quelli della categoria Hobie Cat 16, che si sono confrontati con venti molto impegnativi: dal maestrale al libeccio. Le regate sono state nove anziché undici come previsto dal bando per la avverse condizioni atmosferiche che hanno variato spesso le direzioni del vento.

Costantino Spina