Vela, Circolo Svagamente protagonista a Dervio su Lago di Como

Ultimo giorno di prove a Dervio sul Lago di Como per i Campionati Italiani Giovanili in Doppio di vela e Coppa del Presidente 2021. A fare la voce grossa il Circolo Svagamente Pescara che piazza due imbarcazioni nelle prime tre posizioni. In testa ci sono infatti le due ragazze Enrica Morelli e Maria Sofia Rubino, con 18 punti, davanti ai sardi Leonardo Vascellari e Lorenzo Bacchetta (WC Cagliari) con 30 punti, e a Vincenzo Sebastiani e Stefano Troiano con 39 punti. Le coppie Morelli-Rubino e Sebastiani-Troiano nel primo giorno di gara avevano riportano due ottimi primi posti parziali. Oggi, giorno conclusivo, previste le ultime regate con partenza prevista alle 12. Le previsioni meteo sono buone e potrebbero favorire una Breva robusta per il gran finale. Non saranno possibili partenze oltre le ore 16. Si assegnano sette titoli italiani giovanili, più altri podi, il tutto assegnato in una festosa premiazione in programma intorno alle 17:30. A Dervio è arrivato anche il presidente FIV Francesco Ettorre.

Costantino Spina