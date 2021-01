Vasto: giovane cuoco trovato senza vita a Berlino

Dolore e sconforto a Vasto per la tragica notizia della scomparsa di Matteo Padovano. Il 30enne, cuoco di professione, è stato trovato privo di vita dal suo coinquilino nella sua camera a Berlino, mercoledì 27 gennaio, dove lavorava come chef, dopo una precedente esperienza in Australia. Ancora da chiarire le cause del decesso, sono in corso le indagini da parte degli inquirenti tedeschi. La Federtennis Abruzzo e Molise si è stretta al dolore della famiglia. Il padre Marcello infatti è un funzionario regionale degli ufficiali di gara oltre che stimato geometra. "È venuto improvvisamente a mancare Matteo Padovano, 30 anni, figlio del FUR abruzzese Marcello. Non ci sono parole adatte in un lutto, ma vogliamo fare sentire al caro Marcello tutto l'amore che proviamo nei suoi confronti.Sempre. In particolare in questo momento così triste".

La redazione di AbruzzoIndependent.it si stringe per quanto possibile al dolore della famiglia.