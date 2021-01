Vaccini: da lunedi' 18 gennaio prenotazioni per gli over 80

Da lunedì 18 gennaio sarà possibile prenotare il vaccino della Pfizer/BioNTech per le persone di età superiore agli 80 anni e per tutti coloro che hanno una disabilità. La prenotazione andrà effettuata sulla piattaforma telematica regionale per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione contro il Covid-19. Potranno registrarsi al sistema le persone con disabilità o fragilità, gli ultra 80enni e tutti coloro appartenenti alle categorie indicate tra quelle destinatarie della vaccinazione nella prima fase e non ricomprese nelle fasi preliminari della campagna. A comunicarlo l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, specificando che la disposizione è contenuta nell’ordinanza firmata dal governatore Marco Marsilio. Nella giornata di ieri sono state 1.220 le dosi somministrate in Abruzzo.

Questo il dettaglio delle vaccinazioni eseguite ) nei punti di somministrazione individuati dalle singole aziende sanitarie locali: