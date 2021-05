VACCINI AI QUARANTENNI: ECCO COME FARE PER PRENOTARSI. Parte oggi dalle ore 12 la possibilità per i quarantenni di prenotare il vaccino anti-Covid.

Sono cinque i metodi previsti per potersi registrare.

Collegandosi sulla piattaforma Poste al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/, inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria.

Chiamando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20).

In alternativa ci si può recare in uno dei 270 gli sportelli Postamat attivi sul territorio, che possono essere utilizzati anche da tutti gli abruzzesi che non sono clienti di Poste accedendo con la tessera sanitaria.

Tramite i 630 postini in servizio in Abruzzo, che con il loro palmare possono inserire nella piattaforma chiunque ne abbia diritto. Basta fornire il codice di avviamento postale, il numero di cellulare e il codice fiscale.

Inviando un sms con il codice fiscale al numero 339.9903947. Entro 48-72 ore, i cittadini che hanno inviato il messaggio verranno ricontattati dal servizio clienti di Poste Italiane per procedere telefonicamente alla scelta del luogo e data dell’appuntamento.

Redazione Independent