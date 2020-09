VACANZE DISABILI: LE MIGLIORI ATTRAZIONI DA VISITARE IN ITALIA. I disabili sono spesso ostacolati nella scelta delle vacanze perché devono tener conto di quelli che sono i sistemi di accessibilità presenti. Infatti, parliamo di una serie di dispositivi che possono aiutare a vivere in autonomia la città. Questo vale sia per chi sceglie di fare una visita nelle capitali europee, ad esempio, sia per coloro che vogliono scoprire le bellezze delle grandi città italiane. Vi sono numerose difficoltà da superare ch e non possono non essere prese in considerazione. Ci sono alcune località che sono più accessibili per i diversamente abili e magari, nella scelta di dove trascorrere le proprie vacanze, anche la selezione del modo in cui ci si sposta è fondamentale. Infat ti, vi sono molti veicoli disponibili tra cui è possibile trovare quello ideale in base alle proprie esigenze. Vediamo quali sono le città più attrezzate da un punto di vista delle vacanze per disabili.

I luoghi più acces sibili per i disabili in Italia

Tra le città più disabili friendly senza ombra di dubbio vi è Milano. Sotto questo aspetto è quella più accessibile in tutta Italia, grazie a un grande intervento di abbattimento delle barriere architettoniche messo in campo dall'amministrazione locale. Inoltre, anche Bologna ha fatto lo stesso tipo di lavoro insieme alla città Firenze. Gli itinerari accessibili, soprattutto a Firenze, sono tantissimi e riguardano le grandi opere artistiche della nota città d'arte. Un'altra città in Italia che si contraddistingue per la sua accessibilità è Asti. La città si chiama “senza barriere” proprio perché offre tantissimi itinerari adatti ai disabili. È possibile passeggiare sia nel centro cittadino, ma anche prevedere un giro al lago o nei dintorni di Torino, in quanto vi sono dei percorsi dedicati a chi ha difficoltà deambulatorie. Medesimo discorso per Mantova e per Genova. In più, vi sono Ravenna e Pavia ugualmente arricchite con strutture accessibili ai disabili. Da qualche anno anche le aree archeologiche di Pisa, quelle di Palermo e di Modena sono diventate un punto di riferimento per le vacanze in carrozzina.

Vacanze per d isabili al mare o in montagna

Le vacanze per disabili al mare o in montagna sono sempre un po' complesse da organizzare. La cosa importante è trovare le strutture accessibili per garantire un'estate serena anche chi ha difficoltà deambulatorie. Tra le aree accessibili, vi sono alcune in Italia anche molto belle. Ad esempio, in Abruzzo vi sono la spiaggia di Vasto e di San Salvo, ma anche quella di Pescara. Invece, nel Lazio è possibile godersi il mare con tutti i comfort a disposizione a Ladispoli oppure adAnzio. Ma anche in Campania, in Sicilia, in Sardegna, in Puglia ed in Molise vi sono tante spiagge che riescono a rispondere a tali requisiti. Ad esempio, ad Ischia, in Campania, vi sono tantissime soluzioni in tal senso. In Basilicata, invece, la spiaggia di Policoro invece, offre un ottimo spunto mentre Rimini, Jesolo e Riccione sono quelle maggiormente attrezzate per chi vive difficoltà di tale genere. Anche la Calabria e la Sicilia offrono delle alternative ai disabili in termini di strutture e spiagge accessibili. Invece, chi vuole godersi la montagna come vacanza in Italia, può puntare su soprattutto, sul Trentino Alto Adige e Val D'Aosta. In Trentino Alto Adige vi sono tantissimi percorsi naturali che danno supporto di vario genere, soprattutto quello ludico sportivo, ma anche culturale. Anche sotto questo aspetto è molto all'avanguardia. In più la Val d'Aosta offre tante opportunità. Ad esempio, è possibile scegliere i servizi dell'ufficio accessibilità regionale del nord, pacchetti organizzati e costruiti su misura dei disabili per garantire trasporti ed una vacanza senza troppe difficoltà.