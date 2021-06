Vacanze Estate 2021 in Abruzzo: Tortoreto, mare e relax

Hai mai pensato di programmare una bella vacanza estiva a Tortoreto, tra le mete turistiche più ambite di tutto l’Abruzzo? Ebbene, se non lo hai ancora fatto, ti consigliamo di pensarci subito!

Tortoreto è infatti una località che ti permetterà di trovare tutto ciò che cerchi da una bella vacanza rilassante. Dal mare alle colline, dagli sport acquatici alle degustazioni enogastronomiche, questa perla del teramano ha davvero tutto ciò che ti occorre per una vacanza estiva 2021 all’insegna del relax e del divertimento.

Proviamo a organizzarla insieme!

Dove alloggiare

Una cosa è certa: a Tortoreto Lido non mancano mai le buone alternative. La località è infatti a forte vocazione turistica e, come tale, dispone al suo interno di una fitta rete di bed and breakfast, appartamenti e case vacanze e, soprattutto, alberghi di ottimo livello qualitativo.

Insomma, se cerchi un buon hotel a Tortoreto per le tue vacanze al mare non avrai certo alcuna difficoltà nell’individuare delle prelibate alternative. Un consiglio: pianifica con anticipo la tua vacanza a Tortoreto Lido per poter fruire delle migliori promozioni e delle occasioni più convenienti.

Come arrivare

Per arrivare a Tortoreto in auto provenendo da Nord è sufficiente percorrere l’autostrada A14 in direzione Taranto e uscire al casello Val Vibrata. Da lì percorri la SS16 in direzione Tortoreto. Se invece provieni da Sud, dovrai percorrere la A14 in direzione Ancona.

In alternativa puoi raggiungere Tortoreto in treno: la stazione di Tortoreto Lido è collegata con diverse località non troppo distanti, come San Benedetto del Tronto, Pescara o Ancona. Per quanto concerne invece l’aereo, lo scalo più vicino è quello di Pescara, a 60 km di distanza, mentre quello di Ancona si trova a circa 110 km.

Cosa fare la sera

La vita serale e notturna di Tortoreto è ben organizzata e propone diverse forme di intrattenimento, concentrate soprattutto sul lungomare: nella zona potrai trovare tanti ristoranti, locali e negozi dove fare shopping.

Molti eventi pubblici vengono inoltre organizzati nelle piazze e nelle vie. Tra tutti gli eventi in calendario, quello più famoso è il Palio del Barone, rievocazione storica del matrimonio tra due esponenti di nobili famiglie. In queste giornata vengono organizzati giochi, banchetti e sfilate, in tipico stile medievale.

Tanti altri eventi riguardano invece la valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale, come gli eventi di luglio, la Sagra di prodotti tipici e la Sagra della vongola.

A ciò si aggiungano i numerosi appuntamenti che vengono organizzati ogni giorno sulla spiaggia di Tortoreto Lido, fino a notte tarda. Gli amanti della movida avranno ciò di cui necessitano ricorrendo a beach bar, pub, cocktail bar e altri locali che organizzano serate con musica e dj set.

Chi lo desidera può inoltre spostarsi in alcuni locali delle città vicine come Roseto degli Abruzzi, Giulianova e Alba Adriatica.

Redazione Independent