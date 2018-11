VIDEO - La Finanza sequestra un chilo di "Bamba" a due giovani incensurati

MARINA DI CITTA' SANT'ANGELO: SEQUeSTRATO UN CHILO DI COCAINA. Prosegue incessante l’attività di controllo del territorio nell’ambito del piano di contrasto ai traffici illeciti organizzato dal Comando Provinciale; anche in questa occasione i militari della Sezione ATPI della Compagnia Guardia di Finanza di Pescara, meglio noti come “baschi verdi”, si sono distinti per professionalità e tempestività.

Sono le ore 01.30 quando una pattuglia in servizio di perlustrazione anti-contrabbando sul litorale, a Marina di Città Sant’Angelo intercetta in una stradina del litorale chiusa al traffico un’autovettura, con a bordo due ragazzi ventenni.

L’intuito dei militari operanti si rivela prezioso: l’ispezione prontamente effettuata sul posto porta al rinvenimento di una borsa contenente circa 1 Kg di cocaina; i due ragazzi, entrambi italiani residenti nella provincia a bordo del mezzo vengono tratti in arresto. Lo stupefacente era già suddiviso in una dozzina di confezioni, pronta evidentemente alla vendita e distribuzione frazionata, sul mercato ove avrebbe fruttato almeno 50.000 euro

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare è stato rinvenuto tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente, tra i quali 2 bilancini elettronici di precisione.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Pescara proseguono le attività di contrasto ai reati connessi agli stupefacenti al fine di monitorare, sequestrare e confiscare i flussi finanziari collegati ai predetti fenomeni illeciti, ma soprattutto per la sicurezza e la prevenzione nelle affollate serate del fine settimana del capoluogo, con particolare riferimento alla tutela della salute dei giovani.

Redazione Independent