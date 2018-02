Una perla di Brugman spinge il Delfino Pescara 1926 ad un passo dai play off

UN GOL DI BRUGMAN SPINGE IL DELFINO PESCARA 1936 AD UN PASSO DAI PLAY OFF. L'obiettivo era vincere e riscattare il pesantissimo tre a zero di Frosinone contro un rivale storico, soprattutto per le tifoserie di entrambe le squadre, la Salernitana. Ci ha pensato il Capitano, Gaston Brugman, all' 80°esimo con una splendida punzione che ha infilato Radunovic. Adesso ibiancazzurri così balzano a 34 punti, a sole due lunghezze dalla zona play off. Nel prossimo turno il Delfino di Zeman giocherà sabato 17 alle ore 15:00 contro la Virtus Entella, un'altra vittoria significherebbe dare un senso importante a questa stagione finora indecifrabile. Tutto questo nel ricordo del grandissimo Bruno Pace. RIP

TABELLINO PESCARA SALERNITANA 1–0 (0-0)

Reti: 80’ Brugman (P)

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Perrotta, Mazzotta; Valzania, Carraro (78’ Proietti), Brugman (C); Yamga, Pettinari (78’ Bunino), Mancuso.

A disposizione: Savelloni, Elizalde, Cocco, Campagnaro, Fiamozzi, Machin, Capone, Baez.

Allenatore: Z. Zeman.

Salernitana (3-5-2): Radunovic; Casasola, Schiavi (C) (46’ Di Roberto), Monaco; Pucino, Della Rocca (57’ Kiyine), Minala, Zito (81’ Bocalon), Popescu; Palombi, Sprocati.

A disposizione: Adamonis, Russo, Vitale, Signorelli, Rosina, Tuia, Rossi.

Allenatore: S. Colantuono.

Ammoniti: 15’ Schiavi (S), 61’ Carraro, 74’ Gravillon (P)

Arbitro: Daniele Martinelli di Roma 2.

Assistenti: Pasquale Cangiano di Napoli e Pietro Dei Giudici di Latina, quarto ufficiale Manuel Volpi di Arezzo.

Redazione Independent