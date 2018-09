UNA... NAFTA NON RAFFINATA. Primo scossone della Nafta (North American Free Trade Agreement) con il nuovo patto Usa-Messico. Washington e Citta' del Messico d'accordo sulla proposta di tenere fuori il Canada. Il presidente Trump ha fatto capire che ha "Ottawa sullo stomaco" per certe richieste e certi rifiuti. Tuttavia assicura che terra' il Canada nel patto trilaterale se quella nazione cerchera' di risolvere i problemi interni. Nello stesso tempo (tipico Trump) si dichiara pronto ad affossare Nafta e sostituirlo con United States-Mexico Trade Agreement. C'e' comunque un problema. L'attuale presidente messicano d'accordo con Trump per tenere fuori il Canada, a novembre dovra' lasciare il posto al nuovo presidente eletto, che ha detto di volere Ottawa nel patto trilaterale. A questo si deve aggiungere la minaccia dei democratici che lotteranno con forza allorche' il Congresso dovra' approvare il nuovo patto di Trump con il Messico. Le tariffe imposte dal presidente degli Stati Uniti a diversi Paesi del mondo, hanno creato problemi economici per gli agricoltori americani,che gia' parlano di grosse perdite. Subito il Ministro dell'Agricoltura ha messo a disposizione dei contadini la somma di 4,7 miliardi di dollari per controbilanciare le perdite finora subite. Con il nuovo patto gli Stati Uniti hanno ottenuto, tra l'altro, che il 75% dell'intero contenuto dell'auto dovra' essere preparato nell'America del Nord. Per quanto riguarda la scala salariale,grosso successo richiesto a viva voce dai sindacati: 16 dollari l'ora. Circa 130 dollari al giorno, senza contare l'eventuale overtime, a 124 dollari l'ora.

Benny Manocchia