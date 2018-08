UNA INCREDIBILE STORIA DALLA NIGERIA. Questa e' la storia di un popolo che vive a Ubang, una povera regione della Nigeria. Non hanno acqua potabile, le strade per arrivare al villaggio sono tortuose, non c'e' scuola, non c'e' elettricita'. Vivono di quel poco che la circostante campagna puo' offrire. Una delle tante storie che si verificano in molte parti del mondo, direte. Pero' c'e' una differenza che vi stupira'. Fratelli e sorelle di stessi genitori, parlano lingue diverse. Situazione unica al mondo. Non si tratta di differenti dialetti o slang locale. E non si puo' dire che e' come se un uomo di Belluno - per fare un esempio - parla con una donna di Caltanissetta. Stentano ma alla fine si capiscono.. A Ubang il lessico e' molto complesso. Okwakwet e' cane per le donne, Abu per gli uomini. Acqua e' Bamuie per i maschi, Amu per le femmine. Patata dolce e' Irui per lei, Itong per lui. Quasi un miracolo, si capiscono comunque sin da giovane eta'. In Nigeria ci sono tre lingue: Yoruba, Igbo e Hausa, ma sono lingue non parlate a Ubang. Le donne di quel villaggio giurano che la differenza nelle lingue e' stata "benedetta da qualcuno lassu'". Gli uomini dicono che la lingua diversa tra uomini e donne venne creata 500 anni fa "per non fare capire alle femmine di cosa gli uomini parlavano". Piu' tardi le donne copiarono l'iniziativa dei maschi, creando la loro lingua. Ma senza successo per nessuno dei due, tanto che oggi si capiscono senza problemi. Una stranezza che molta gente vorrebbe vivere da vicino, ma non e' facile giungere nel villaggio. "Meglio cosi'' ha esclamato il chief Ibang. "Se le nostre due lingue spariscono, il popolo cessera' di vivere".

Benny Manocchia