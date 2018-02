Una fine tragica a Teramo: anziana colta da malore muore nel camino acceso

TERAMO: DONNA 92ENNE CADE NEL CAMINO E MUORE PER LE USTIONI. Una fine tragica per una donna di Teramo di 92 anni che è morta nella tarda mattinata in seguito alle gravissime ustioni riportate dopo essere caduta in un camino acceso. La tragedia si è consumata all'interno della taverna dell'abitazione nel capoluogo teramano dove l'anziana viveva con la famiglia. Quasi certamente un malore improvviso, forse un infarto, l'avrebbe fatta cadere sopra la brace ardentre.



Il figlio che era in casa e si è accorto dell'incidente ha dato subito l'allarme ma quando sono arrivati i sanitari del 118 per la donna non c'erano più speranze.

Sul posto anche i carabinieri di Teramo per i rilievi del caso.

Redazione Independent