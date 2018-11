Una doppietta di Nando Del Sole restituisce ai biacazzurri la vetta della Serie B

DEL SOLE RESTITUISCE LA VETTA DELLA SERIE B AL DELFINO. Una splendida doppietta di Nando Del Sole in versione Arial Robben in questo monday night regala al Delfino Pescara 1936 i tre punti e la vetta della classifica di Serie B. Contro un osticissimo Lecce guidato da Fabio Liverani i biancazzurri di Pillon soffrono non poco ma alla fine chiudono la gara 4-2. Addirittura in undici contro nove i giallorossi rimontano il doppio vantaggio di Mancuso e Gravillon con Palombi e Tabanelli. Ma due minuti dalla fine ecco che il mancino campano si accende due volte per far esplodere di gioia gli oltre 7mila spettatori dell'Adriatico. Pescara comanda a quota 22 punti, Palermo secondo ad una lunghezza. E domenica 11 novembre ore 21 c'è il "big match" alla Favorita. Chi vince se non se va...si decide tanto...