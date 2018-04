UNA ITALIA ANORMALE. Ma vi sembra normale quanto sta succedendo in Italia? Il Presidente Mattarella, forse stufo del fatto che non riesce a trovare una soluzione per un nuovo Governo, dice che forse, si', chiedera' alla Casellati (Presidente del Senato della Repubblica nella XVIII legislatura) di prendere in mano il primo contatto con la realta'. Una sorta di ballon d'essai per fare capire al Capo di Stato come stanno le cose. In sostanza lo ha detto Mattarella: "una esplorazione", mando avanti la Casellati e poi vediamo... Allora, diciamolo ad alta voce: non e' normale. Giochetti inutili, un cerotto per coprire un enorme buco. Che vergogna l'Italia politica! Intanto Di Maio e Salvini continuano a dimostrare di essere a conoscenza di una vasta gamma di accuse, di parolacce ed altro. Ho letto su alcuni giornali: l'attacco alla Siria pone ancora piu' distanti Lega e M5S. Che cosa centra la Siria, francamente, con i problemi italiani. Dove si attaccheranno i criticoni di casa nostra quando non avranno piu' scuse dove attaccarsi? Pd e M5S forse troveranno un accordo. Ma non potranno essere "fratelli al governo". Dopo un po' di tempo tutto finira' nel cestino dell'immondizia.

Benny Manocchia