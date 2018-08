UN PENSIERO POLITICO DI BENNY MANOCCHIA. RAZZISMO E POPULISMO. In uno dei suoi quasi-quotidiani "pezzi", Eugenio Scalfari fa notare che, secondo lui, razzismo e populismo rappresentano l'intero schieramento gialloverde che governa il nostro Paese. In queste condizioni, conclude Scalfari, l'Italia di oggi fa rimpiangere quella di ieri. Quella di Renzi? Quella di Berlusconi? A quale "Italia di ieri" si riferisce Scalfari? Razzismo e populismo, dunque. Controlliamo il buon vocabolario per non commettere errori. "Qualsiasi discriminazione esacerbata a danno di individui o categorie". Come il razzismo sui campi, per esempio? Tifosi che insultano la squadra ospite. Lanci di bottiglie ed altri oggetti contro giocatori e perfino guardalinee. Parolacce, insulti irripetibili contro i giocato avversari. Sassi ed altro contro l'autobus della squadra ospite. Per non parlare degli "assalti" dei giornali locali nei riguardi della squadra ospite. Oppure razzismo contro una razza, discriminazioni sociali (o addirittura genocidio). Scegliete un po' voi. Populismo: in Italia viene spesso con accezione negativa; il populismo e' un qualsiasi movimento politico diretto all'esaltazione demagogica delle qualita' e capacita' delle classi popolari. In parole semplici si puo' ricordare che in Russia, all'inizio del XX secolo ll populismo assumeva una sorta di socialismo rurale, in opposizione al burocratismo. Le forze antipopuliste rifiutano l'architettura istituzionale per favorire la governabilita', cosi come una legge elettorale fatta apposta per impedire la formazione di una maggioranza. Questo e' il vero problema che Eugenio Scalfari dovrebbe trattare in uno dei suoi quasi-quotidiani "pezzi".

