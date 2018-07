Un centinaio di bambini intossicati al Pronto Soccorso. Servizio mense sospeso a Pescara

UN CENTINAIO DI BAMBINI INTOSSICATI. SOSPESO IL SERVIZIO MENSA A PESCARA. Sono un centinaio, per la precisione 120 il numero delle persone, principalmente bambini, che da venerdì ad oggi hanno avvertito malori con sintomi da tossinfezione alimentare e si sono presentate in pronto soccorso all'ospedale di Pescara. Tra loro anche sei insegnanti. Si tratta di bimbi, alcuni dei quali sono stati ricoverati, iscritti in almeno sei o sette scuole della città e residenti in zone diverse del capoluogo adriatico. Intanto sono attesi per oggi i primi risultati dell'indagine epidemiologica disposta dalla Asl di Pescara. L'istituto zooprofilattico si sta invece occupando di analizzare i campioni prelevati dai Carabinieri del Nas nel centro di cottura che serve le mense delle scuole cittadine. Dalla Direzione sanitaria della Asl ribadiscono che, vista la tipologia dei sintomi non si tratta di un'emergenza; gli unici effetti, considerati i numeri, sono tempi di attesa più lunghi. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini ha sospeso, a partire da oggi, il servizio di mensa nelle scuole comunali, fino a chiarimenti. Molti genitori hanno pero' deciso di presentare denuncia ai carabinieri per verificare se ci sono responsabilità sull'accaduto.

Redazione Independent