UN'ALTRA CONSULTAZIONE. EVVIVA L'ITALIA. Lunedi ci sara' una ennesima consultazione. Che cosa si diranno? Hanno aperto i paginoni delle loro previsioni politiche, hanno detto chi dovrebbe essere Presidente del Consiglio dei Ministri, si sono anche scornati senza tante pretese. Il fatto e' che Mattarella non vuole il centro destra al potere, manderebbe Bruxelles su tutte le furie se lo permettesse. Lega e Partito Democratico sono incompatibili ma a Mattarella non dispiacerebbe rivedere Renzi seduto sulle poltrone di valore. Allora...consultazioni. Ma di che cosa si consulteranno? Di Maio e' ormai certo che in Italia si rivotera' entro dicembre. Otto mesi dovrebbero cambiare tutto, o quasi. Non ci credo, ma in politica tutto e' possibilie. Intanto ci sarebbe la Finanziaria da consultare (seriamente). Ma in estate, in Italia sole e gelatoni alla crema.

Benny Manocchia