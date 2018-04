UN ABRUZZESE IN NOKO PER PARLARE CON KIM JUNG UN. E' abruzzese l'uomo che ha incontrato in gran segreto Kim Jung un a Pyongyang. La nonna paterna di Michele Riccardo Pompeo emigro' negli Stati Uniti da Caramanico Terme. Mike nacque 55 anni fa a Orange, California. La famiglia emigro' nel Kansas poco dopo. E Wichita e' la citta' dove Pompeo ha vissuto finora. Velocemente diro' che Pompeo risulto' primo della classe nell'accademia militare di West Point. Si laureo' in Legge a Harvard e divenne deputato nel 2010. Capo della CIA da 4 mesi, oggi e' ministro degli esteri in pectore. La sua amicizia con il presidente Trump e' nota. il presidente gli ha chiesto di andare nella Corea del Nord per incontrare faccia a faccia il capo nordcoreano Kim. Ottima idea? Le prime impressioni riportate: Kim vuole arrivare a una nuova situazione, pronto ad incontrare Trump. Chissa' che cosa si saranno detti. Pompeo, capitano dell'esercito USA in Germania, ha avuto modo di conoscere il linguggio giusto da usare quando consulta con il capo di una nazione. Il suo carattere e' stato descritto come deciso e sicuro, ma sempre attento alle regole della burocrazia. Forse Kim gli avra' chiesto di descrivere il carattere del presidente Trump. E Pompeo avra' rjsposto: non e' un uomo politico ama parlare aprtamente e non gli dispiace di intromettere il commercio. Kim avra' ricordato a Pompeo che oggi, purtroppo, la Corea del Nord ha bisogno di rimettare in sesto la sua finanza. Certo non posso parlare per il mio presidente, avra' spiegato Pompeo, ma prevedo una revisione completa dell'economia nordcoreana, subito dopo l'assicurazione ufficiale dell'eliminazione degli armamenti nucleari e missilistico del Nord. Sapremo come andranno le cose a fine maggio o principio giugno.

Benny Manocchia