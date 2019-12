UN SALVA-STATI CHE NON VUOLE SALVARE L' ITALIA. Il quotidiano 'La Repubblica' (giornale che gli Agnelli hanno acquisito di recente dalla famiglia De Benedetti) ha scritto: "E' bene che Conte chiarisca sul Mes (Meccanismo europeo di stabilita') e vada in Parlamento a spiegare i misteri del cosiddetto Salva Stati". Facciamo un passo indietro per seguire le tappe del Mes, entrato in azione nel 2012 con 80 miliardi di euro in cassa; denaro versato equamente dagli Stati dell'UE appunto per creare stabilita' negli Stati colpiti da crisi economica.

Venticinque miliardi e mezzo di euro sono stati finora versati dal Mes alla Grecia, Irlanda, Cipro, Portogallo. Gli Stati del Nord Europa accusano continuamente l'Italia di essere una nazione spendacciona, spende piu' di quanto possa, sperando di ricevere aiuti da nazioni che non soffrono di crisi economica.

L'Italia non ha mai usufruito del Salva-Stati, accusata di non rispettare il parametro del 60% del rapporto debito/ Pil. Per i tecnici, l'operazione favorisce la ristrutturazione del debito al "favore" alle banche tedesche. Non e' una novita' che Germania e Francia sono convinte di essere i leaders dell'Europa.

Lo sono?

Conte appare tranquillo. Il presidente del consiglio dei ministri ha dichiarato "Il governo andra' avanti". Reazioni varie tra i politici italiani. Di Maio dice: "Non possiamo firmare al buio la riforma del Mes".

Delrio e Franceschini: "A rischio la credibilita' del Paese". Sarebbe lungo entrare nei dettagli. Ma

ne riparleranno a lungo.

Ora, negli Stati Uniti si parla spesso del Salva-Stati europeo.

Dopotutto, affermano, anche noi cerchiamo di ristabilire una certa stabilita' economica in molti Stati dell'Unione. Trump ebbe un favorevole incontro con Conte, che chiamo' Giuseppi (subito corretto). L'Unione Europea (che per il presidente USA sono soltanto Germania e Francia) non e' ben visto da Washington per vari motivi, uno dei quali riguarda l'aquisto di petrolio dalla Russia e non dall'America. Comunque Trump e' con Conte, (mentre I Fratelli d'Italia cercano di accostarsi sempre di piu' al presidente statunitense). Se non ci saranno errori madornali, Usa e Italia di Conte andranno d'accordo.

Foto: Ansa

Benny Manocchia