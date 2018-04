Un Pescara eroico e in dieci uomini per quasi tutta la gara cade a Vercelli 3-1

DELFINO KO IN DIECI A VERCELLI PER 3-1. Una grande partita del Pescara a Vercelli non è bastata ai ragazzi di Pillon per portare in Abruzzo quell'agognatissimo punto. Purtroppo l'ingresso di Raicevic, a venti minuti dalla fine, ha cambiato una gara giocata perfettamente dai delfini nonostante l'espulsione di Crescenzi. Pillon non può recriminare nulla ai suoi uomini che hanno dato il massimo ma la classifica adesso fa veramente paura. Siamo ancorati a 39 punti, ad una sola lunghezza dai play out ed a tre dalla retrocessione diretta in Serie C. Domenica 22 aprile, nel posticipo all'Adriatico, arriva Lo Spezia. Inutile ribadire l'importanza del momento.

TABELLINO PRO VERCELLI PESCRA 3-1

PRO VERCELLI (4-3-3): Pigliacelli; Mammarella, Berra (dal 1′ st Ghiglione), Gozzi, Bergamelli; Vives, Castiglia, Germano; Reginaldo, Rovini (dal 23′ st Raicevic), Bifulco (dal 19′ st Gatto). A disposizione: Marcone, Alcibiade, Altobelli, Paghera, Goncalves, Ivan, Da Silva, Pugliese, Jidayi. Allenatore: Gianluca Grassadonia

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Mazzotta (dal 41′ st Cocco), Perrotta, Fornasier, Crescenzi; Valzania (dal 32′ st Carraro), Brugman, Machin; Falco, Pettinari, Mancuso (dal 13′ pt Balzano). A disposizione: Baiocco, Yamga, Bunino, Fiamozzi, Gravillon, Capone, Cappelluzzo, Coulibaly, Baez. Allenatore: Bepi Pillon

Reti: al 20′ pt Vives (rigore), al 35′ pt Machin, al 38′ st Raicevic, al 46′ st Raicevic

Ammonizioni: Crescenzi, Germano, Gozzi, Pettinari, Balzano, Carraro

Espulso all’11 pt Crescenzi per doppio giallo

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella rirpesa

Redazione Independent