ULTIMO GIORNO IN ZONA ROSSA. DAL 7 RIAPRONO LE SCUOLE, SUPERIORI IN DAD AL 50%. Oggi è l’ultimo giorno in ‘zona rossa’ per tutti i comuni italiani secondo quanto disposto dal DPCM del Governo Draghi per arginare la pandemia Covid durante le festività pasquali. L’Abruzzo, secondo quanto riferito dal Presidente Marco Marsilio, avrebbe i numeri da zona gialla, ma tutta Italia resterà in zona arancione fino al 30 aprile con “possibilità di allentamenti qualora lo consentano l’andamento dell’epidemia e l’attuazione del piano vaccini”. Da mercoledì 7 aprile riapriranno le scuole (le superiori in didattica a distanza al 50%), mentre nei comuni in ‘zona rossa’ saranno aperte in presenza solo fino alla prima media.